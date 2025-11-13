Close Menu
    jueves, noviembre 13
    Seguridad

    Más de 100 policías dados de baja por la crisis de 2019 piden a Lara su reincorporación a la institución

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    El motín policial inició en Cochabamba el 8 de noviembre de 2019. Foto: El Deber
    Más de un centenar de efectivos policiales, encabezados por el sargento Óscar Fuentes, llegaron a la ciudad de La Paz para solicitar una reunión con el vicepresidente Edmand Lara y pedir la revisión de sus casos. Los uniformados fueron dados de baja tras la crisis social y política derivada de las elecciones fallidas de 2019.

    Fuentes aseguró que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) los persiguió por motivos políticos hasta separarlos de la institución. “Lo único que nosotros estamos pidiendo es justicia, simplemente porque hemos luchado del lado del pueblo, y esperemos que con estas notas y peticiones que presentamos hoy podamos ser escuchados”, manifestó.

    /// DPC // LA PAZ ///

