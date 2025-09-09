Más de 200 detenidos preventivos fueron liberados en el país tras resolución del TSJ

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, confirmó este martes que existen avances en la aplicación del instructivo emitido el mes pasado, el cual ordena la revisión de los plazos de las detenciones preventivas en el país. La autoridad informó que, hasta la fecha, las personas liberadas como resultado de estas revisiones superan las 200.

“Lo que queremos es que alcance a todos y que cualquier persona que esté con plazos vencidos en cuanto a la detención pueda ser beneficiada y se le respeten sus derechos”, indicó.

