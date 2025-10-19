Más de 27 mil policías resguardan la segunda vuelta

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró este domingo que el Estado garantiza la seguridad durante la segunda vuelta de las elecciones generales y ratificó que se resguardará la democracia. Desde el sábado la Policía Boliviana desplegó 27.212 efectivos en los nueve departamentos del país para evitar incidentes brindar durante el balotaje.

“La seguridad está garantizada a través del trabajo que ha realizado nuestra Policía, las distintas reuniones que hemos tenido con el Alto Mando Policial, el Ministerio de Gobierno, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, la coordinación con las Fuerzas Armadas”, afirmó Ríos.

/// LA PAZ ///