Más de 3.000 familias afectadas por la falta de agua en Vitichi, piden dotación en cisternas

En el municipio de Vitichi, en el departamento de Potosí, más de 3.000 familias enfrentan una crisis debido a la falta de agua y las sequías prolongadas. El alcalde de esta región del país, Silverio Donaire, se hizo presente este martes en la ciudad de la Villa Imperial para solicitar a la gobernación la provisión del líquido elemento en cisternas para las zonas altas de la región, especialmente para las comunidades ganaderas.

“No hay lluvias en el municipio de Vitichi, especialmente en zonas altas que son poco más de 30 comunidades ganaderas caprinas (…) estamos hablando de 3.000 a 3.200 familias afectadas que están siendo afectadas con la sequía”, detalló.

/// GC // POTOSÍ ///