Más de 370 mil bolivianos podrán votar este domingo en 22 países, según Cancillería

La canciller del Estado, Celinda Sosa, confirmó que 370 mil bolivianos que residen en 22 países del mundo podrán emitir su voto este domingo 17 de agosto, en el marco de las elecciones nacionales. Informó también que 14 organismos internacionales, junto con otras entidades nacionales, desplegaron observadores en todo el país. La autoridad pidió equilibrio en la labor de los observadores durante la jornada electoral y convocó a la participación ciudadana en el exterior. “Convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas en el exterior a ejercer su voto el domingo porque es un derecho”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///