    miércoles, octubre 1
    Sociedad

    Más de 40 municipios de Potosí fueron afectados por lluvias y riadas, se activa un plan de contingencia

    1 Min Read
    Riadas por lluvias en Potosí /Foto: Radio Continental/
    Son 42 los municipios de Potosí afectados por las intensas lluvias y riadas registradas en los últimos días. Delfín Torres, responsable de Gestión de Riesgos de la Gobernación, informó que ya se coordina la ayuda con el gobierno central, priorizando la atención en 27 municipios mediante un plan de contingencia.

    «Mediante el gobierno central, se ha atendido a 27 municipios con cemento. Por ejemplo, el municipio de Betanzos ha recibido 1.700 bolsas de cemento, y así sucesivamente en los diferentes municipios», precisó Torrez.

    /// DQ // POTOSÍ ///

