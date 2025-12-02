Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 3
    Seguridad

    Más de 50 familiares de Rubén Ríos eran panificadores y recibían harina subvencionada

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Rubén Ríos - Dirigente de Conapabol
    Rubén Ríos - Dirigente de Conapabol

    Más de 50 familiares de Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), se dedicaban a la elaboración de pan y recibían harina subvencionada por el Gobierno. El representante, quien se encuentra aprehendido, negó este martes que exista un clan familiar como denunció la Fiscalía y afirmó que el caso es político.

    En las próximas horas, la Fiscalía emitirá la imputación formal contra Rubén Ríos y su hijo, ambos detenidos por presuntas irregularidades en la provisión de harina subvencionada.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply