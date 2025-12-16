Más de un centenar de postulantes al TSE impugnaron sus calificaciones

Más de 100 postulantes presentaron impugnaciones por sus calificaciones en la Comisión Mixta, según informó el diputado de Alianza Libre, Santiago Ticona, quien es miembro de la comisión. El parlamentario aseguró que, como máximo, hasta el viernes de esta semana se procederá con la elección de los vocales titulares y seis suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Dios mediante, mañana vamos a aprobar la resolución y, entre el jueves o a más tardar el viernes, ya estaría la lista de aquellos que han obtenido más de 70 puntos, tal como lo establece la convocatoria, para que de todos ellos el pleno pueda elegir a los vocales”, dijo.

