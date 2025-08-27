Masistas en Beni apuestan por el binomio del PDC para la segunda vuelta

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Limber Herbas, confirmó este miércoles que militantes afines a su partido en Beni respaldarán al binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara, de cara a la segunda vuelta electoral. Si bien negó acercamientos con esa alianza, afirmó que existe coincidencia de ideas entre ambos sectores. “Si hay más cosas que nos unen que la que nos dividen, la gran mayoría de nuestra militancia está de acuerdo con el binomio ¿Por qué no darle la oportunidad a Lara?, ¿Por qué no darle la oportunidad a Rodrigo Paz? Si un tiempo le dieron la oportunidad a Evo Morales y Álvaro García Linera”, declaró.

/// ER // BENI ///