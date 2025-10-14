Close Menu
    Micreros de Santa Cruz bloquean el 4to anillo por escasez de diésel

    Protestas de Choferes en Santa Cruz

    Este martes, en diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en las provincias cruceñas, el sector del transporte público realizó bloqueos para exigir la regularización del combustible. Los micreros cerraron las vías en la zona este, esperando que las autoridades respondan a su pedido, ya que se ven afectados en su trabajo.

    “Es intolerable, hasta las familias han dejado de desayunar porque no hay presupuesto, porque estamos durmiendo en el surtidor, estamos haciendo filas y no hay nada”, aseguró uno de los transportistas afirmó a Fides Santa Cruz.

