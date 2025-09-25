Miembro del Comité de Política Financiera ve inviable el diferimiento de créditos y descarta la condonación de intereses

Desde el Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y de Seguros de la Cámara de Senadores se considera inviable el proyecto de ley de diferimiento de préstamos y se advierte posibles efectos negativos sobre el sistema financiero. El senador y secretario de este comité, Walter Justiniano, declaró este jueves a Radio Fides que es poco probable que el artículo de diferimiento de créditos vaya insertado en la ley y aseguró que se priorizará la paralización de remates y de procesos coactivos.

Este jueves, las partes involucradas en el proyecto de ley se reunirán en una mesa técnica, donde participarán representantes de la banca, prestatarios y otros sectores afectados. En ese marco, el senador Justiniano también descartó una posible condonación de intereses, como solicitan los deudores, al considerar que esa demanda es inviable.

/// APC // LA PAZ ///