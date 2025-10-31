Close Menu
    Milei, Boric y la vicepresidenta de El Salvador estarán en la transmisión de mando; no descartan llegada del secretario de Estado de EE. UU

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    La delegada del presidente electo Rodrigo Paz, Gilda Céspedes confirmó este viernes la participación de los presidentes Javier Milei, de Argentina y Gabriel Boric, de Chile, además de la vicepresidenta de El Salvador, en el acto de transmisión de mando presidencial. Asimismo, no se descarta la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio.

    “Nos recibieron en Estados Unidos con una grata noticia, y es una alegría para nosotros. El rey de España también comparte una amistad con Rodrigo Paz ya que estudiaron juntos y esperamos que pueda acompañarnos, aunque eso dependerá de las condiciones de seguridad del país. Tendremos la lista final de confirmados hasta el final del día”, sostuvo.

