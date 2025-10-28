Militantes de Nuevas Ideas con Libertad respaldan a su líder Edman Lara y exigen mayor coordinación con Rodrigo Paz

Este martes, seguidores del vicepresidente electo, Edman Lara, del partido Nuevas Ideas con Libertad, protagonizaron una movilización en la Plaza 10 de Febrero de Oruro. Durante la protesta, demandaron mayor coordinación con el presidente electo, Rodrigo Paz. Aunque descartaron divisiones dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señalaron que la descoordinación proviene de personas cercanas al mandatario electo.

“Esta es la gente de base, consecuente y leal que está en apoyo total al capitán Edman Lara. Vemos algunas discrepancias o diferencias en las opiniones por parte de Rodrigo Paz y menospreciando tal vez la buena voluntad que tiene el capitán Lara”, sostuvo Eddy Ancasi, coordinador de Nuevas Ideas con Libertad en esta región del país.

/// JSM // ORURO ///