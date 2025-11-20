Minería aurífera ilegal provoca desastres en las carreteras de los Yungas y del norte paceño

El dirigente de la Federación de Transportistas Yungueños, Freddy Avirari, denunció a Radio Fides que la minería aurífera ilegal causa desastres en las carreteras de los Yungas y del norte de La Paz. Señaló que la incursión de estas actividades, el desvío de los cauces de los ríos y las constantes excavaciones dañaron las plataformas de las vías. Explicó que estos generaron problemas de intransitabilidad para los transportistas sin que ninguna autoridad ponga un freno a la situación.

Las rutas Unduavi–Chulumani, Chulumani–La Asunta y Caranavi–Guanay quedaron sin acceso por derrumbes, al igual que Alcoche–San Isidro, Yolosa y otros tramos afectados. Ante este panorama, el sector prepara una movilización departamental en rechazo al avance de la actividad minera que afecta las carreteras. También pidió el cambio de los responsables de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para agilizar soluciones al conflicto.

/// APC // LA PAZ ///