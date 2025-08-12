Mineros asalariados denuncian avasallamiento en Andacaba y exigen acción del Gobierno

Tras los enfrentamientos del fin de semana, la Federación de Mineros de Potosí denunció este martes que la cooperativa Andrés de Calamarca realiza acciones “delincuenciales” y “avasalladoras” contra operaciones legales en la zona de Andacaba, poniendo en riesgo la actividad de la minería asalariada. El ejecutivo del sindicato minero, Andrés Paye, pidió al ministro de Minería, Alejandro Santos, tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad jurídica en el sector. “Nos hemos reunido con el ministro exigiendo que como autoridades hagan cumplir la ley y sobre todo respeten las garantías a los operadores mineros”, declaró.

/// DQ // POTOSÍ ///