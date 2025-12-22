Mineros de Huanuni paran operaciones en rechazo al DS 5503 y exejecutivo de la COB cuestiona al MAS por no eliminar antes la subvención

Los trabajadores mineros de Huanuni paralizaron este lunes sus operaciones en protesta contra el Decreto Supremo (DS) 5503. La medida fue confirmada por el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, quien informó que el sector decidió sumarse a los bloqueos en la carretera Oruro–Potosí, a la altura de Huanuni y que otro grupo se trasladó a la sede de gobierno para reforzar las movilizaciones convocadas por la COB.

“Se declaró un paro general indefinido hasta que haya una respuesta del gobierno; esto es una situación preocupante porque afecta directamente al bolsillo de la gente y la COB debe velar por los intereses de la población. En 2010 se vivió una situación similar con el gasolinazo del gobierno de Morales, cuando se declaró huelga general”, afirmó el exdirigente, al cuestionar que los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) no haya encarado antes la eliminación de la subvención a los combustibles.

// JH /// ORURO //