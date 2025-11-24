Ministerio de la Presidencia absorberá dos viceministerios que dependía de Justicia como parte del reordenamiento institucional

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció este lunes que el Gobierno designará un delegado especial encargado de impulsar la reforma integral de la administración de justicia. Explicó que el objetivo es evitar la manipulación política en el sistema judicial y consolidar un modelo independiente, transparente y que brinde verdadera seguridad jurídica a la población.

Asimismo, Lupo informó que el Ministerio de la Presidencia incorporará al Viceministerio de Transparencia y al Viceministerio de Desigualdad de Oportunidades, que hasta ahora dependían del Ministerio de Justicia. Con esta medida, ambas instancias pasarán a funcionar bajo la estructura de la Presidencia como parte del proceso de reordenamiento institucional que impulsa el Gobierno.

/// GPP // LA PAZ ///