Ministerio de Obras Públicas inicia auditoría a gastos de la UPRE y proyectos inconclusos o fantasma

Tras la decisión del gobierno de liquidar la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), el Ministerio de Obras Públicas inició una auditoría técnico-económica para establecer cuánto gastó el Estado en la ejecución de proyectos otorgados de forma política. Se habla de un despilfarro millonario en obras inconclusas, proyectos innecesarios y hasta obras fantasma, informó este miércoles el senador oficialista Víctor Quispe.

“A través del ministro de Obras Públicas se va a ver este tema para analizar el mal gasto y las deficiencias que ha tenido este programa (…) Al igual que se veía en el FONDIOC, esa UPRE también ha hecho un mal gasto total de recursos”, aseveró.

/// APC // LA PAZ ///