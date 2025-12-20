Ministerio Público activa plan de atención ante posibles delitos debido a los conflictos que se anuncian en el país

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó en las últimas horas que el Ministerio Público activará un plan de atención ante la posibilidad de delitos relacionados con los conflictos que podrían ocurrir en el país. Mariaca destacó que la institución se mantendrá vigilante a cualquier incidente que requiera investigación en los nueve departamentos del país.

«La gente tiene todo el derecho de poder reclamar y marchar, e incluso he escuchado de huelgas de hambre que van a hacer. Todos esos derechos están reconocidos, pero más allá de eso, no se puede transgredir los derechos de las otras personas que quieren trabajar», afirmó.

