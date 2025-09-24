Ministerio Público investiga la muerte de un conscripto de 19 años en un cuartel de Oruro

El Ministerio Público de Oruro inició una investigación para esclarecer la muerte de un conscripto de 19 años que cumplía su servicio militar en un regimiento de esa ciudad. El joven salió de franco el fin de semana y regresó al cuartel con molestias de salud. Luego fue trasladado al Hospital Militar (COSSMIL), donde falleció. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó hoy que se espera el resultado de la autopsia legal.

«Son circunstancias que se van a aclarar en la autopsia, donde nos darán las causas exactas del fallecimiento del joven. Según el informe médico forense, se afirma que tenía gotas de sangre en la boca y en la nariz, lo que sería compatible con medidas de reanimación practicadas en el joven», afirmó Morales.

/// JSM // ORURO ///