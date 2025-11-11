Ministro afirma que los traders recuperaron la confianza en el Gobierno y reanudaron el envío de combustible a Bolivia

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó este martes que de momento la importación de combustibles al país se mantiene bajo la misma modalidad aplicada por el anterior gobierno. Sin embargo, destacó que la diferencia radica en que los traders internacionales recuperaron la confianza en las nuevas autoridades y establecieron líneas de crédito con el compromiso de recibir los pagos correspondientes.

“Los actuales traders ya no querían dar más volúmenes al anterior gobierno porque no confiaban en que se pudiera pagar ni un dólar de lo que se había firmado. Lo que se hizo ahora fue hablar con los traders que ya tienen contratos firmados y se les garantizó que se les va a pagar, porque hay otro gobierno”, explicó.

/// DPC // LA PAZ ///