    Ministro de Desarrollo Rural afirma que el Gobierno de Arce deja un país «autosostenible en la producción de alimentos»

    Alimentos, verduras /Imagen de referencia/ Foto: Diario Libre
    En medio de la crisis económica marcada por una inflación superior al 18%, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que se reunió con el equipo de transición del presidente electo, Rodrigo Paz, para detallar los proyectos ejecutados por su cartera. La autoridad aseguró que el principal legado del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) es que Bolivia alcanzó la autosostenibilidad en la producción alimentaria.

    “El orgullo que tenemos como gobierno es que no dependemos de la producción de ningún otro país, somos autosostenibles, somos capaces de producir nuestro propio alimento y lo hemos demostrado”, aseveró.

