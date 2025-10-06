Close Menu
    Radio online
    lunes, octubre 6
    Economía

    Ministro de Economía anuncia que el PGE 2026 será entregado a la Asamblea Legislativa antes del 31 de octubre

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Marcelo Montenegro /Ministro de Economía /
    Marcelo Montenegro /Ministro de Economía /

    El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, informó este lunes que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 está casi listo y será entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional antes del 31 de octubre. Sin embargo, no dio detalles sobre los montos ni sobre el presupuesto destinado a la subvención de carburantes.

    “Queda claro que el gobierno central, como todos los años, va a enviar el presupuesto 2026”, indicó Montenegro. También recordó que el actual PGE contempla la subvención a los combustibles hasta diciembre de este año.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply