Ministro de Economía confirma venta adelantada de oro y releva las explicaciones al Banco Central de Bolivia

Tras el informe del Banco Central de Bolivia (BCB) sobre las reservas internacionales de oro, varios analistas económicos advirtieron que el metal habría sido pignorado para obtener dólares. Ante estas observaciones, este miércoles el ministro de Economía confirmó la venta adelantada del oro y afirmó que el BCB realizó operaciones enmarcadas en la normativa vigente.

“El Banco Central de Bolivia tiene todos los respaldos y son ellos quienes pueden dar mejores explicaciones de por qué han hecho operaciones de ventas adelantadas y si eso ha comprometido el oro”, sostuvo el ministro.

/// DPC // LA PAZ ///