Ministro de Economía insta al vicepresidente Lara a replantear su posición

Después de que el vicepresidente Edmand Lara se declarara opositor a su propio gobierno, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sugirió este martes que la segunda autoridad del país replanteara su postura. Espinoza enfatizó que el gobierno trabaja para los sectores más pobres mediante las medidas que se están implementando, a pesar de las críticas internas.

«Es definitivamente la antítesis de un gobierno que está trabajando, y un gobierno en el que ustedes han visto desde el presidente hasta el último funcionario, vamos trabajando para que esto funcione. Tenemos un objetivo claro porque la economía se tiene que recuperar», afirmó.

/// GPP // LA PAZ ///