Ministro de Economía rechaza incremento de pasajes y pide a la población no aceptar cobros abusivos

Este viernes, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, calificó de «abuso» la decisión de transportistas de duplicar las tarifas del servicio y ratificó que no existe justificación técnica para el alza. Espinoza destacó que el Ejecutivo eliminó aranceles para repuestos y permite la importación directa de diésel, lo que debería reducir los costos operativos del sector.

Además, subrayó que el gobierno impulsa un plan de estabilización financiera que incluye la repatriación de capitales con cero impuestos, una medida diseñada para incentivar el retorno de divisas y dinamizar la inversión en el país.

“Decimos que es un abuso porque dentro del plan que hemos construido les hemos dado facilidades reales y hoy pueden traer repuestos y llantas a menor costo, sin aranceles ni trámites innecesarios”, dijo.

/// GPP // LA PAZ ///