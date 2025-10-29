Ministro de Economía sugiere estabilizar el dólar antes de levantar la subvención a los hidrocarburos

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, señaló este miércoles que antes de eliminar la subvención a los hidrocarburos es necesario estabilizar el tipo de cambio del dólar para evitar un incremento mayor de la inflación. Durante la gestión del expresidente Luis Arce, el tipo de cambio oficial se mantuvo en Bs 6,96 bolivianos por dólar durante cinco años, dejando al nuevo gobierno de Rodrigo Paz la tarea de revisar esta política económica ante la existencia de un mercado paralelo de la divisa.

“Primero se debe estabilizar el tipo de cambio para lograr una eliminación de la subvención más ordenada y así compensar a los sectores menos afectados, reduciendo el impacto económico. Si se levanta la subvención de golpe, las consecuencias serían más graves. Por eso, la responsabilidad de las nuevas autoridades es evaluar cuidadosamente esta secuencia”, afirmó.

