Ministro de Gobierno anuncia que cambios en el Alto Mando policial se harán “cuando corresponda y conforme a la ley”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este miércoles que cualquier modificación en el Alto Mando de la Policía Boliviana se realizará en el marco de la Ley Orgánica de la institución y con respeto a la institucionalidad. Explicó que la instrucción directa del presidente del Estado, Rodrigo Paz, fue garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

“La instrucción que he recibido del presidente es respetar la institucionalidad de todas las organizaciones que dependen del ministerio. Los cambios se harán de acuerdo con lo que corresponda en derecho”, declaró Oviedo a Radio Fides al ser consultado sobre una posible coordinación con el vicepresidente Edmand Lara para definir el nuevo mando policial.

El ministro destacó que la actual administración atraviesa sus primeros días de gestión y que los ajustes institucionales se concretarán de manera ordenada. “Estamos transitando los dos o tres primeros días de gestión y, en el momento que sea debido, haremos los cambios que correspondan”, añadió.

En cuanto a los plazos para concretar los movimientos en la cúpula policial, Oviedo señaló que el trabajo ya está en marcha, aunque evitó precisar una fecha para la reestructuración.

/// GPP // LA PAZ ///