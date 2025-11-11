Ministro de Gobierno anuncia reforma policial y combate frontal a intentos de alterar el orden constitucional en el país

En un acto oficial realizado este martes en la ciudad de La Paz, la Policía Boliviana reconoció a Marco Antonio Oviedo como nuevo ministro de Gobierno. La ceremonia fue encabezada por el comandante general, Augusto Russo y contó con la participación de autoridades policiales y del Ejecutivo.

Durante su discurso, Oviedo afirmó que la institución policial inicia “un nuevo ciclo político, a paso de vencedores”, enfocado en la modernización, la meritocracia y el respeto a los derechos humanos. Señaló que, tras dos décadas de “populismo y autoritarismo”, el objetivo es reconstruir la confianza ciudadana y consolidar una Policía respetada por la sociedad.

La autoridad destacó que esta nueva etapa se basará en tres principios: la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes. Además, anunció tres ejes prioritarios de acción: la lucha frontal contra el narcotráfico, la prevención de actos terroristas o intentos de alterar el orden constitucional, y la erradicación de la trata y tráfico de personas.

“Han pasado 20 años del ciclo del populismo autoritario que destruyó la institucionalidad en varias organizaciones del Estado boliviano. Se han debilitado instituciones como el Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral, y se han frenado muchos de los esfuerzos de los bolivianos”, expresó.

