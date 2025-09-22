Ministro de Gobierno asegura que la Policía cumplirá orden de aprehensión contra el hijo del presidente Arce

Este lunes, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que la Policía realiza los trabajos correspondientes para dar con el paradero de Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, quien fue denunciado por violencia de género y tiene una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público. La autoridad aseguró que se cumplirá con lo que disponga la justicia.

“Ya el Ministerio Público ha emitido la orden de aprehensión y la Policía dará cumplimiento a la misma. La Policía enmarca sus funciones en lo que es la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, por lo cual las actuaciones que vayan a ser realizadas serán bajo la dirección funcional del Ministerio Público”, indicó Ríos.

/// CM // COCHABAMBA ///