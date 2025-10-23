Ministro de Gobierno asegura que no existen indicios de que Marset esté en Bolivia

El ministro de Gobierno señaló este jueves que no existen indicios que confirmen la presencia de Sebastián Marset en Bolivia, como afirmaron autoridades paraguayas. Explicó que se realizó una triangulación de datos y se revisó el informe enviado por el vecino país , pero hasta el momento no hay pruebas contundentes que demuestren que el narcotraficante se encuentre en territorio nacional.

“Nosotros, como responsables del intercambio de información internacional, hicimos el requerimiento a la Policía de Paraguay e Interpol para corroborar esta información, ya que no existe evidencia que confirme la presencia de Marset en el país”, afirmó.

// CM /// COCHABAMBA ///