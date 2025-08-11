Ministro de Gobierno presenta a tres detenidos por atraco con muerte en el mercado Mutualista de Santa Cruz

Este lunes en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, presentó a tres personas detenidas por su presunta participación en el atraco armado ocurrido el pasado 23 de julio en el mercado Mutualista, donde fue asesinada la librecambista Sofía Quiroz Vilelo, de 43 años y se robaron $us 100 mil. La Policía aprehendió a dos ciudadanos brasileños, uno de los cuales confesó ser el autor material del crimen. “Hay una persona de nacionalidad boliviana quien era el taxista y que se lo está tipificando por el delito de encubrimiento”, informó la autoridad.

