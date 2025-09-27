Ministro de Gobierno ratifica que Cáceres fue aprehendido en flagrancia y cuestiona su detención domiciliaria

El ministro de Gobierno volvió a cuestionar al juez de Ivirgarzama por otorgar detención domiciliaria a Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante el gobierno de Evo Morales. Cáceres fue aprehendido cerca de un laboratorio de cristalización de droga y luego liberado. La autoridad señaló que su detención se realizó en flagrancia, tal como lo confirmó el fiscal departamental de Cochabamba.

“Nosotros respaldamos los informes que se emiten desde dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, y que además han sido ratificados; se contaba con la presencia del fiscal el momento de la aprehensión”, dijo el ministro. También expresó su preocupación por decisiones judiciales que, según él, debilitan la lucha contra el narcotráfico.

