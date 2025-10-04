Ministro de Gobierno reporta siete aprehendidos e identifica a implicados por avasallamiento en el predio Patujú de Montero

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó en las últimas horas que se presentará una denuncia penal por los delitos de avasallamiento, agresiones graves y leves, y tenencia ilegal de armas por los hechos ocurridos en el predio Patujú, ubicado en el municipio de Montero, Santa Cruz. Durante el operativo, la Policía aprehendió a siete personas y logró identificar a otras que instigaron a cometer actos ilícitos el día anterior.

La autoridad señaló que la intervención contó con el despliegue de 550 efectivos policiales con el objetivo de recuperar el predio y restablecer el orden en la zona. Asimismo, calificó de irregulares a las personas que tomaron el lugar.

