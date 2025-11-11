Close Menu
    Ministro de Justicia califica de “ataques” las críticas por el caso Belaunde y anuncia reformas en el sistema judicial

    Freddy Vidovic - Ministro de Justicia
    El nuevo ministro de Justicia, Freddy Vidovic, afirmó este martes que los comentarios en su contra relacionados con el caso Belaunde son “ataques” y aclaró que no volverá a referirse al tema. En entrevista con Radio Fides, señaló que su gestión se enfocará en cumplir la misión encomendada por el presidente y vicepresidente, orientada a convertir al Ministerio de Justicia en un instrumento de justicia y no de poder.

    Subrayó que su prioridad será garantizar la seguridad jurídica, indispensable para fomentar la inversión y reducir la pobreza. “Ya no voy a referirme más al tema, porque tenemos la misión y el trabajo encomendado por el presidente y vicepresidente de cumplir con los compromisos asumidos con nuestra patria”, expresó.

