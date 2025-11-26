Close Menu
    Ministro de la Presidencia y el vicepresidente Lara se reúnen tras permanentes desencuentros y buscan fortalecer los espacios de diálogo

    El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos se reúnen con el Vicepresidente Edmand Lara.
    El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo y la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sostuvieron la tarde de este miércoles una reunión con el vicepresidente Edmand Lara con el objetivo de fortalecer el diálogo y mejorar la coordinación institucional.

    “Abordamos temas de coordinación institucional que son indispensables para garantizar el funcionamiento de un Estado con responsabilidad y mirada común. Atendimos diversas iniciativas y fortalecimos los espacios de diálogo mediante un trabajo conjunto para sobrellevar las tareas urgentes”, sostuvo Lupo.

    // NV /// LA PAZ ///

