Ministro de la Presidencia y el vicepresidente Lara se reúnen tras permanentes desencuentros y buscan fortalecer los espacios de diálogo

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo y la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sostuvieron la tarde de este miércoles una reunión con el vicepresidente Edmand Lara con el objetivo de fortalecer el diálogo y mejorar la coordinación institucional.
“Abordamos temas de coordinación institucional que son indispensables para garantizar el funcionamiento de un Estado con responsabilidad y mirada común. Atendimos diversas iniciativas y fortalecimos los espacios de diálogo mediante un trabajo conjunto para sobrellevar las tareas urgentes”, sostuvo Lupo.
// NV /// LA PAZ ///
