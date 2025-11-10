Ministro Espinoza denuncia que encontró oficinas de Economía vacías y sin documentos; Montenegro asegura que entregó archivos en Drive

El nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció este lunes que al asumir el cargo encontró las oficinas vacías y sin documentación. Aseguró que no permitirá ningún boicot y que el gobierno sabe cómo reconstruir el país. “Me parece indignante la forma en que se manejó el ministerio, no existe documentación ni trabajos pendientes. Tras 20 años de gestión, no dejaron nada”, afirmó Espinoza.

Por su parte, el exministro Marcelo Montenegro negó las acusaciones y explicó que la comisión de transición recibió todos los documentos y archivos digitales. Aseguró que la información fue entregada mediante una carpeta compartida en Drive para garantizar la continuidad.

// DP /// LA PAZ ///