Ministro Espinoza: “Se tiene que modificar la subvención tal como está hoy en día; hoy la subvención es corrupción”

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, confirmó este viernes que el gobierno central no mantendrá subvenciones ya que considera que estas medidas estuvieron vinculadas a actos de corrupción en las dirigencias e instituciones. Además, indicó que se realizarán ajustes en el Presupuesto General del Estado 2026.

“Estamos revisando línea por línea del presupuesto, así que habrá reducción completa en todos los ámbitos del presupuesto y no hay gasto específico (…) Se tiene que modificar la subvención tal como está hoy en día; hoy la subvención es corrupción y ya hemos visto varios casos. Hay que modificar esa subvención”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///