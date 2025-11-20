Close Menu
    jueves, noviembre 20
    Seguridad

    Ministro García anuncia acciones penales contra el vicepresidente Lara por calumnias

    El ministro de Justicia, Jorge Franz García, anunció este jueves que iniciará acciones legales contra el vicepresidente del país, Edmand Lara, por difamación a raíz de las declaraciones que éste realizó en sus redes sociales, donde afirmó que el titular de esta cartera de Estado tiene varias denuncias en su contra por distintos presuntos delitos entre ellos violación, lesiones gravísimas, violencia familiar y doméstica y otros.

    “Violando mi derecho a la presunción de inocencia ha difamado y afectado a mi persona, no solamente como profesional, sino también a mi familia, esposa e hijos. Nosotros vamos a interponer las acciones penales que correspondan, sin injerencia, para que demuestre estas afirmaciones”, señaló.

    /// RCL // LA PAZ ///

