Ministro Justiniano denuncia compra irregular de tarjetas B-SISA por hasta Bs 5.000

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, denunció que se registraron varias irregularidades en la distribución de las tarjetas B-SISA, supuestamente destinadas a pequeños productores agropecuarios. Durante una reunión con representantes de diversos sectores, informó que personas ajenas al rubro lograron obtener estas tarjetas mediante prácticas fraudulentas, comprándolas por hasta Bs 5.000, lo que llevó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a inhabilitar más de 6.000.

“Personas que no tenían nada que ver con el ámbito productivo tenían tarjetas porque las compraban en cinco mil bolivianos. No había diésel en surtidores pero el llantero de al lado tenía”, afirmó.

/// GPP // LA PAZ ///