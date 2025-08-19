Ministro Montaño exige al presidente del MAS explicar la reducción de la representación del partido en la Asamblea Legislativa

Tras la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del pasado domingo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció que pedirá explicaciones al presidente del partido, Grover García, por la fuerte caída en la representación parlamentaria 2025-2030. “Que convoque a un ampliado al que tenemos que asistir todos los miembros de base como también todos nuestros dirigentes, nos tienen que explicar por qué los resultados ya que al final ellos han sido los que han manejado el tema de las candidaturas”, declaró Montaño.

/// DP // LA PAZ ///