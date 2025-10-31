Close Menu
    Política

    Ministro Montaño recuerda que autoridades salientes no pueden dejar el país por 90 días y se muestra abierto a auditorías

    Edgar Montaño - Ministro de Obras Públicas
    El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, recordó este viernes que existe una norma vigente que prohíbe a las autoridades salientes abandonar el país durante un periodo de 90 días. La autoridad afirmó que está dispuesta a que se realicen auditorías en su cartera de Estado, aunque pidió a sus detractores no politizar el tema.

    “Están en su total derecho (…) tienen que haber las auditorías, tiene que haber las fiscalizaciones correspondientes”, indicó.

