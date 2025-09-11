Ministro niega que el Gobierno del MAS deje un país en quiebra y asegura que se abrió el camino a la industrialización

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, rechazó este jueves las versiones que acusan al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de dejar al país en quiebra. Aseguró que durante la gestión del oficialismo se construyeron carreteras y se dejó un “camino pavimentado” hacia un proceso de industrialización.

“Son cifras récord en todos los ámbitos que puedan los estudiosos realizar: en educación, cifras altísimas de construcción de unidades educativas y de entrega de ítems; en tema de viviendas, cifras altísimas e inéditas que se han entregado al pueblo”, afirmó Montaño.

/// DPC // LA PAZ ///