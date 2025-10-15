Ministro Ruiz atribuye la crisis de combustible a una mala declaración del presidente de YPFB

El país enfrenta un desabastecimiento crítico de combustible, con filas largas en las estaciones de servicio. El Gobierno aseguró que el despacho de carburantes se mantiene al 100%, aunque reconoció que solo existe autonomía para algunos días. En ese contexto, el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz explicó que la situación se empeoró a raíz de una mala declaración del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

“Para aclarar, una mala declaración del presidente de YPFB nos generó una complicación en nuestros surtidores. Por eso es importante tener cuidado cuando nos corresponde hablar. Cuando tenemos la información, lo haremos; cuando no dominamos los datos, es mejor no comentarlos. Lamentamos el mal informe que se dio y que complicó esta situación”, sostuvo.

// DP /// LA PAZ ///