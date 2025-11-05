Ministro saliente llama a las bases del MAS a no rogar por trabajo ante el nuevo gobierno

El ministro saliente de Obras Públicas, Édgar Montaño, pidió a las organizaciones sociales, militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) no rogar por trabajo ante el cambio de gobierno. Señaló que, desde el 8 de noviembre, las bases que apoyaron al MAS pasarán ser opositoras al nuevo mandato.

“¿Por qué se están rogando? Sabemos que van a jurar puro corbatudos. Las organizaciones sociales estamos todos ya en oposición porque tenemos que luchar para que los derechos que se han conseguido no sean avasallados”, afirmó.

/// ED // SANTA CRUZ ///