    miércoles, noviembre 5
    Política

    Ministro saliente llama a las bases del MAS a no rogar por trabajo ante el nuevo gobierno

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Jóvenes buscan empleo /Imagen de referencia/ Foto: ElSalvador.com
    El ministro saliente de Obras Públicas, Édgar Montaño, pidió a las organizaciones sociales, militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) no rogar por trabajo ante el cambio de gobierno. Señaló que, desde el 8 de noviembre, las bases que apoyaron al MAS pasarán ser opositoras al nuevo mandato.

    “¿Por qué se están rogando? Sabemos que van a jurar puro corbatudos. Las organizaciones sociales estamos todos ya en oposición porque tenemos que luchar para que los derechos que se han conseguido no sean avasallados”, afirmó.

