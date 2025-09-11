Ministros no asistieron a más de 100 informes orales en el Senado, se anuncia procesos penales por incumplimiento de deberes

Varios ministros del gabinete del presidente Luis Arce no asistieron a más de 100 convocatorias para presentar informes orales ante la Cámara de Senadores. Según denunció en las últimas horas la vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón, los ministros se ausentaron sin justificar su inasistencia ni reprogramar las sesiones. Entre los más reincidentes estarían los titulares de las carteras de Obras Públicas, Hidrocarburos, Economía, Salud y otras áreas del Ejecutivo.

Alarcón anunció que se presentará una demanda penal por incumplimiento de deberes contra estas autoridades. El Senado aguarda un informe de la Dirección Jurídica para formalizar la denuncia ante el Ministerio Público.

/// APC // LA PAZ ///