Close Menu
    Radio online
    jueves, diciembre 18
    Sociedad

    Monseñor Coter: “Creo que, ante todo, la justicia tiene que recuperar su dignidad”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Monseñor Eugenio Coter - Obispo del Vicariato Apostólico de Pando
    Monseñor Eugenio Coter - Obispo del Vicariato Apostólico de Pando

    El obispo del Vicariato Apostólico de Pando, monseñor Eugenio Coter, se refirió este miércoles sobre la justicia y señaló que, tras años en que esta sirvió al poder político, espera que recupere su dignidad a través de profesionales probos que la administren con transparencia.

    “La justicia sumisa era la sirvienta de los políticos y ahora que están encarcelando a políticos corruptos no sé si la justicia se ha convertido y ha retomado su dignidad o si sigue en esa lógica de servilismo. Creo que ante todo la justicia tiene que recuperar su dignidad”, afirmó.

    /// JCP // PANDO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply