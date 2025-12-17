Monseñor Coter: “Creo que, ante todo, la justicia tiene que recuperar su dignidad”

El obispo del Vicariato Apostólico de Pando, monseñor Eugenio Coter, se refirió este miércoles sobre la justicia y señaló que, tras años en que esta sirvió al poder político, espera que recupere su dignidad a través de profesionales probos que la administren con transparencia.

“La justicia sumisa era la sirvienta de los políticos y ahora que están encarcelando a políticos corruptos no sé si la justicia se ha convertido y ha retomado su dignidad o si sigue en esa lógica de servilismo. Creo que ante todo la justicia tiene que recuperar su dignidad”, afirmó.

/// JCP // PANDO ///