Close Menu
    Radio online
    lunes, noviembre 10
    Sociedad

    Monseñor Pesoa exhorta a las autoridades electas a no dejarse deslumbrar por los «privilegios del poder”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Aurelio Pesoa, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB)
    Aurelio Pesoa, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB)

    Durante la homilía dominical, el monseñor Aurelio Pesoa, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), llamó a los nuevos gobernantes a no dejarse deslumbrar por los privilegios del poder y a mantener una actitud de servicio hacia la población. “Deseamos que no suceda eso entre los nuevos gobernantes electos”.

    Pesoa también advirtió que “ninguna búsqueda interesada de poder justifica la negativa a colaborar o a compartir las soluciones que cada uno tiene para el país”  y Subrayó que todas las autoridades tienen una responsabilidad moral de trabajar juntas.

    “Ninguna búsqueda de poder justifica que no se escuchen o no se acepten las soluciones del que no comparte nuestras ideas políticas”, complementó.

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply