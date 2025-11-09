Monseñor Pesoa exhorta a las autoridades electas a no dejarse deslumbrar por los «privilegios del poder”

Durante la homilía dominical, el monseñor Aurelio Pesoa, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), llamó a los nuevos gobernantes a no dejarse deslumbrar por los privilegios del poder y a mantener una actitud de servicio hacia la población. “Deseamos que no suceda eso entre los nuevos gobernantes electos”.

Pesoa también advirtió que “ninguna búsqueda interesada de poder justifica la negativa a colaborar o a compartir las soluciones que cada uno tiene para el país” y Subrayó que todas las autoridades tienen una responsabilidad moral de trabajar juntas.

“Ninguna búsqueda de poder justifica que no se escuchen o no se acepten las soluciones del que no comparte nuestras ideas políticas”, complementó.