Montaño acusa al presidente del MAS de imponer «palos blancos» para bloquear a candidatos propuestos por las bases

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, volvió a cuestionar al presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, a quien acusó este jueves de “inventar palos blancos” como excusa para no incluir en las listas de candidatos a los representantes propuestos por las organizaciones sociales. “Las organizaciones sociales te dijeron que haya representante de los hermanos mineros en Cochabamba ¿y vos qué hiciste? ¿hiciste algo para que haya esta representación? Lo pusieron de cuarto”, señaló Montaño.

/// DPC // LA PAZ ///