    Montaño afirma que el MAS no está preparado para las elecciones subnacionales de 2026

    Movimiento Al Socialismo /MAS/ Foto: El Potosí
    El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Édgar Montaño, afirmó este jueves que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no está en condiciones de enfrentar las elecciones subnacionales de 2026. Según el ministro, el partido aún no se ha recuperado de la derrota que sufrió en las últimas elecciones generales.

    “Tenemos a un presidente, Grover García, que no hace absolutamente nada para mejorar toda la organización. Hay una dejadez de parte de la dirigencia y de las cabezas del MAS”, sostuvo Montaño.

